Стало известно о перестановках в Росгвардии

Генерал Бойко стал начальником Главного штаба войск — замдиректора Росгвардии

Генерал-полковник Сергей Бойко назначен начальником Главного штаба войск — замдиректора Росгвардии. О новых перестановках «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

До своего назначения на этот пост он командовал Уральским округом Росгвардии. Его преемником стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, пришедший с должности первого заместителя командующего Южным округом.

Бойко руководил группировкой сил Росгвардии в ходе специальной военной операции. Он награжден государственными наградами «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.