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13:51, 4 октября 2023Силовые структуры

Стало известно о перестановках в Росгвардии

Генерал Бойко стал начальником Главного штаба войск — замдиректора Росгвардии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генерал-полковник Сергей Бойко назначен начальником Главного штаба войск — замдиректора Росгвардии. О новых перестановках «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

До своего назначения на этот пост он командовал Уральским округом Росгвардии. Его преемником стал генерал-лейтенант Владимир Спиридонов, пришедший с должности первого заместителя командующего Южным округом.

Бойко руководил группировкой сил Росгвардии в ходе специальной военной операции. Он награжден государственными наградами «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

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    Любовь Ширижик
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