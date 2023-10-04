Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:39, 4 октября 2023Экономика

В России появятся агрегаторы фермерской продукции

«Известия»: Минсельхоз поддержал законопроект о фермерской продукции

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Минсельхоз поддержал законопроект о фермерской продукции, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что принятие закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и поможет реализовывать их продукцию в торговых сетях.

Также в России появятся агрегаторы фермерской продукции, правила их работы и единые требования предлагается закрепить законодательно. Устанавливать их должно правительство, а реализация соглашений и их формы будет возложена на региональные власти.

В Минсельхозе указали, что потребители смогут точно знать, что продукция, помеченная на упаковке как фермерская, действительно произведена в малых хозяйствах.

Член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров компании «Берега» Юрий Коробов отметил, что инициатива должна позитивно сказаться как на производителях, так и на потребителях, большее количество людей сможет покупать действительно качественную продукцию.

Ранее торговым сетям предложили установить 15-процентную квоту на продажу закупленной у малых предприятий сельхозпродукции. Вопрос установления квоты должны рассмотреть Минсельхоз совместно с Минпромторгом.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила спикера в отставку. Кто и почему отстранил Маккарти?

    Стало известно о планах России ввести безвизовый режим с еще двумя странами

    Психотерапевт раскрыла способы вернуть угасший интерес к сексу

    Россиянин рассказал о семи годах борьбы за бренд из-за мема с Медведевым

    Участница секс-вечеринок рассказала о приятных слезах во время их посещения

    «Биг Мак» в России оказался самым дешевым среди всех стран «Большой двадцатки»

    Доктор Павлова назвала способный снизить риск депрессии продукт

    В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

    В России появятся агрегаторы фермерской продукции

    Парень пригласил девушку из Tinder домой и был вынужден вызвать полицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости