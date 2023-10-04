«Известия»: Минсельхоз поддержал законопроект о фермерской продукции

Минсельхоз поддержал законопроект о фермерской продукции, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что принятие закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и поможет реализовывать их продукцию в торговых сетях.

Также в России появятся агрегаторы фермерской продукции, правила их работы и единые требования предлагается закрепить законодательно. Устанавливать их должно правительство, а реализация соглашений и их формы будет возложена на региональные власти.

В Минсельхозе указали, что потребители смогут точно знать, что продукция, помеченная на упаковке как фермерская, действительно произведена в малых хозяйствах.

Член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров компании «Берега» Юрий Коробов отметил, что инициатива должна позитивно сказаться как на производителях, так и на потребителях, большее количество людей сможет покупать действительно качественную продукцию.

Ранее торговым сетям предложили установить 15-процентную квоту на продажу закупленной у малых предприятий сельхозпродукции. Вопрос установления квоты должны рассмотреть Минсельхоз совместно с Минпромторгом.