Фермерам захотели упростить продажу товара через торговые сети

В ГД предложили дать торговым сетям квоту в 15 % при продаже продукции фермеров

Торговым сетям предлагается установить 15-процентную квоту на продажу закупленной у малых предприятий сельхозпродукции. Как сообщают «Известия», такую меру главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву депутаты Госдумы предложили накануне правительственного часа с участием министра, который пройдет 20 сентября.

Вопрос установления квоты должны рассмотреть Минсельхоз совместно с Минпромторгом. Предлагается применить подход, аналогичный организации госзакупок, при которых заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 15 процентов совокупного годового объема.

Таким образом предлагается помочь малым хозяйствам представить в торговых сетях свою продукцию, чтобы повысить ее продаваемость, говорится в документе, подготовленном с участием лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. В обращении также указано, что в настоящее время некоторые эксперты отмечают неэффективный и несправедливый механизм реализации продуктов малых сельскохозяйственных предприятий.

Как заявили депутаты, при заключении контракта с торговой сетью все сельхозпроизводители должны тратить дополнительные деньги на закупку тары или этикетку. Это серьезные затраты, при этом не дающие гарантии, что фермер выиграет торги по поставкам своей продукции.

Также отмечается, что фермеры не могут напрямую поставлять продукцию в магазины, которые расположены с ними в одном районе, даже если заключили договор или выиграли тендер. Им приходится отправлять товар в находящиеся далеко распределительные центры, что также прибавляет большую затратную часть к себестоимости.

Ранее российские фермеры пожаловались на рост стоимости дизельного топлива. В одной из сырьевых компаний предупредили о повышении стоимости поставок этой продукции для аграриев до 80 рублей за литр. При этом на заправках дизель стоит в районе 60 рублей. На фоне подорожания и дефицита топлива фермеры потребовали от властей принять конкретные меры — например, обеспечить поставки в необходимых объемах по льготной цене на год вперед или ввести полный запрет на вывоз бензина и дизеля из страны.