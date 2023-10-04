Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:32, 4 октября 2023Среда обитания

Хью Джекман съехал из дома после объявления о разводе

Особняк актера Хью Джекмана выставлен на продажу после объявления о разводе

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Австралийский актер и звезда «Росомахи» Хью Джекман после объявления о разводе покинул особняк, который он арендовал с супругой с 2008 года. Теперь владельцы выставили дом на продажу, пишет местная риелторская компания REA Group.

Первые владельцы продали поместье больше чем за десять миллионов долларов в 2011 году, а текущие хозяева установили ежемесячную арендную плату в размере пяти тысяч долларов. Двухэтажный особняк расположен на участке площадью 1140 квадратных метров в местечке Вуллара, в пригороде Сиднея.

В доме есть пять спален, главная из которых дополнена двумя гардеробными, и шесть ванных. Также в нем располагаются две гостиные: одна совмещена со столовой, а другая — с семейной комнатой, а также кухня с островом, рабочий кабинет и кладовая дворецкого. Кроме того, дом оборудован кондиционерами, газовыми каминами и системой сигнализации. Вид с лоджии выходит на открытые террасы, теннисный корт и облагороженные сады. В распоряжении хозяев особняка также есть бассейн.

Ранее супруги Хью Джекман и Деборра-Ли Джекман объявили о разводе после 27 лет брака. В 2000 году пара усыновила мальчика Оскара Максимилиана, а в 2005-м — девочку Аву Элиот. Актер нередко признавался журналистам, что счастлив в браке, а супругу называл лучшей мамой в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    В России обеспокоились эскалацией со стороны США

    Россиянка осталась с увечьями на лице после посещения косметолога

    Украина представила программу по совместимости с НАТО

    Бывшие руководители банка похитили 940 миллионов рублей и были задержаны

    Хью Джекман съехал из дома после объявления о разводе

    В Индии предупредили о риске «организованного хаоса» на нефтяном рынке

    Уколы для легкого похудения вызвали неожиданный и мучительный побочный эффект

    Иран пообещал отправить человека в космос

    Темнокожий британец пожаловался на россиян-расистов на популярном курорте Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости