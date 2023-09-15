Хью Джекман разведется после 27 лет брака

People: Хью Джекман разводится с Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака

Австралийский актер Хью Джекман разводится с актрисой Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака. Об этом написал журнал People, сославшись на заявление пары.

В заявлении супруги подчеркнули, что были благословлены почти три десятилетия прожить вместе как в прекрасном браке. «Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», — цитирует пару издание.

Деборра-Ли старше Джекмана на 13 лет. В 2000 году пара усыновила мальчика Оскара Максимилиана, а в 2005-м — девочку Аву Элиот. Актер нередко признавался журналистам, что счастлив в браке, а супругу называл лучшей мамой в мире.

Ранее сообщалось, что Джо Джонас официально подал на развод с Софи Тернер. В 2019 году между супругами был заключен брачный договор, детали которого не раскрываются.

Слухи о романе звезды «Игры престолов» и певца появились в 2016 году, спустя год пара обручилась. В 2019-м актриса и музыкант поженились, а в следующем году у них родился первый ребенок. В 2022-м у Джонас и Тернер появилась вторая дочь.