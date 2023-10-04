В Москве задержали молдаванина с пистолетом Walter и взрывчаткой

В Москве задержали уроженца Молдавии с пистолетами и взрывчаткой

В Москве полицейские задержали 47-летнего уроженца Молдавии. Об этом в среду, 4 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, сотрудники полиции в рамках обычной проверки документов остановили автомобиль Skoda Superb на Шлюзовой набережной. Однако водитель, у которого был при этом российский паспорт без регистрации, заметно нервничал. В ходе общения полицейские заподозрили, что причина этого не в страхе перед возможным административным наказанием. Они досмотрели машину и нашли пистолет Walter с патронами, ТТ с боеприпасами и запас взрывчатки в передней двери автомобиля.

Кроме того, в автомобиле были обнаружены два ножа, наручники, маска, записная книжка и несколько мобильных телефонов. Объяснить, зачем ему весь этот арсенал, задержанный не смог. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, которые выясняют причины появления мужчины в центре города с оружием.

