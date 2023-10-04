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13:44, 4 октября 2023Силовые структуры

В московской сауне проститутки забрали почти полмиллиона у пьяных клиентов

В Москве две проститутки похитили у пьяных клиентов почти полмиллиона рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве две проститутки похитили с карты клиентов почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 40-летние мужчины отдыхали в сауне в Отрадном. Через семь часов они решили пригласить к себе девушек. Пьяные товарищи перевели 18 тысяч рублей приехавшим проституткам и ушли с ними в комнаты. Они не помнят, что было дальше.

Однако на утро друзья увидели, что на карте не хватает 440 тысяч рублей. Мужчины спустя пять дней решили обратиться в полицию. Они не помнят лиц и имен ночных подруг, однако предполагают, что девушки подсмотрели пароль от банковского приложения и осуществили себе переводы, когда клиенты уснули.

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    Екатерина Кашурникова
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