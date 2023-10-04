В России предложили создать новый вид льготной ипотеки

ДОМ.РФ: в России нужно создать отдельную ипотеку для частных домов

В России нужно создать новый вид льготной ипотеки, который объединит все форматы частного домостроения. С таким предложением выступил институт развития ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».

«Мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный — строительство организованных поселков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный — так называемый хозспособ», — заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Замглавы госкомпании считает, что в рамках новой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со ставкой восемь процентов годовых.

Ранее Ниденс спрогнозировал, что за счет развития ИЖС обеспеченность россиян жильем за 10 лет может вырасти на 43 процента — с 28 до 40 квадратных метров на человека.