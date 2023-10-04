Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:01, 4 октября 2023Среда обитания

В России предложили создать новый вид льготной ипотеки

ДОМ.РФ: в России нужно создать отдельную ипотеку для частных домов
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В России нужно создать новый вид льготной ипотеки, который объединит все форматы частного домостроения. С таким предложением выступил институт развития ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».

«Мы считаем эффективным разработку и запуск единой льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения: индустриальный — строительство организованных поселков, профессиональный, когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков, а также самостоятельный — так называемый хозспособ», — заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Замглавы госкомпании считает, что в рамках новой программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со ставкой восемь процентов годовых.

Ранее Ниденс спрогнозировал, что за счет развития ИЖС обеспеченность россиян жильем за 10 лет может вырасти на 43 процента — с 28 до 40 квадратных метров на человека.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?

    Суд удовлетворил иск к Ингеборге Дапкунайте из-за квартиры в Москве

    Германия поможет Украине защитить зерно

    На Украине мошенников поймали на продаже ВСУ несуществующих автомобилей

    Власти ФРГ отреагировали на требование Украины поставить ракеты

    Российский школьник угрожал ножом преподавателям и ученикам и был задержан

    В МИД заявили об отказе России признавать переворот на Украине

    Путин призвал наверстать упущенное в системе образования новых регионов

    Охлобыстин объяснил свой отказ от режиссуры

    ЕС призовут ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости