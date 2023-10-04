Россиянам пообещали улучшение жилищных условий через 10 лет

ДОМ.РФ: обеспеченность жильем может вырасти на 43 процента через 10 лет

Обеспеченность россиян жильем в перспективе 10 лет может вырасти на 43 процента — с 28 до 40 квадратных метров на человека. Таким мнением в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild поделился заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, передает ТАСС.

Это произойдет за счет развития индивидуального строительства (ИЖС) в стране. Он отметил, что за восемь месяцев 2023 года на строительство индивидуальных жилых домов в России было выдано 60 тысяч кредитов на 255 миллиардов рублей — практически в два раза больше, чем за весь 2022 год.

Ниденс заявил, что на развитие ИЖС должны распространяться меры проектного финансирования через эскроу-счета. Это уже совершило большой прорыв в строительстве многоквартирного жилья, указал он. Эксперт также уверен, что обеспеченность жильем будет увеличиваться за счет развития арендного рынка и цифровизации отрасли.

Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет обзавестись своим жильем планируют 23 процента опрошенных россиян. При этом из тех, кто снимает квартиру, о желании приобрести недвижимость заявили 52 процента. Доля желающих приобрести квадратные метры выше среди мужчин, россиян от 18 до 34 лет со средним и высоким достатком.