Названо число желающих обзавестись жильем в России

ВЦИОМ: 23 процента россиян собираются купить квартиру

Обзавестись новыми квадратными метрами в ближайшие пять лет планируют 23 процента россиян, говорится в опросе ВЦИОМ.

Такое же количество россиян планировало купить жилье и в 2018 году, при этом по сравнению с 2007 годом их количество выросло на 7 процентных пунктов. Из тех, кто проживает в съемном жилье, о желании приобрести недвижимость заявили 52 процента.

Доля собирающихся купить жилье выше среди мужчин (27 процентов мужчин против 20 процентов женщин), россиян в возрасте от 18 до 24 лет (43 процента) и в возрасте 25-34 лет (41 процент), респондентов с хорошим и средним достатком (27 и 24 процента соответственно).

При этом 75 процентов россиян в ближайшее время не собираются улучшать свои жилищные условия. Из них 37 процентов заявили об этом в связи с отсутствием необходимости, 38 процентов — в связи с отсутствием возможности. Чаще всего об отсутствии нужды заявляли россияне старше 60 лет (61 процент), довольные своим материальным положением (57 процентов) и текущими жилищными условиями россияне (45 процентов).

Большая часть россиян при этом заявила, что обладает собственной недвижимостью. Так, на вопрос «Какое основное жилье занимает ваша семья?» 79 процентов россиян ответили, что она проживает на собственной жилплощади: в квартире (46 процентов), доме или части дома (31 процент) или в купленной в коммунальной квартире комнате (2 процента).

Россияне также назвали причины неудовлетворенности собственным жильем. Чаще всего их не устраивают слишком высокие расходы на оплату ЖКУ (33 процента). При этом 26 процентов обеспокоены отсутствием собственного жилья, 18 процентов — ветхостью и аварийностью жилья. Недовольны качеством жилищно-коммунальных услуг 17 процентов. Недостаточно комфортным видят свое жилье 12 процентов россиян, а еще по 8 процентов недовольны расположением жилья и необходимостью разъездов по семейным обстоятельствам.

Ранее россиянам назвали признаки рискованного для покупки жилья. Самыми распространенными видами обременения являются ипотека или залог, более серьезным — судебный арест недвижимости.