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18:11, 2 октября 2023Среда обитания

Названы признаки рискованного для покупки жилья

Риелтор Летенков: покупка жилья с обременениями связана с рисками
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Приобретение недвижимости с обременениями может быть связано с неприятностями в процессе заключения сделки и после. Признаки рискованного для покупки жилья назвал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру»

По словам риелтора, самыми распространенными видами обременения являются ипотека или залог. Для успешного завершения сделки их необходимо оплатить, однако сложность заключается в схеме снятия обременения. «Чем меньше времени проходит после оплаты обременения, тем меньше рисков. Лучше всего, если в течение одного дня ипотека будет погашена, получена закладная и документы отправлены на регистрацию», — рассказал Летенков.

Неудобства также может причинить прописанный в квартире отказник — участник приватизации, который отказался от своей доли. Это обстоятельство не считается формальным обременением, но покупатель не сможет ограничить отказника в использовании жилья или выписать без согласия.

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Наиболее серьезным обременением Летенков назвал судебный арест. В этом случае объект находится в подвешенном состоянии до окончания разбирательства, которое может затянуться на неопределенный срок. Кроме того, наличие ареста в прошлом может стать причиной проблем в будущем, поэтому эксперт не советует связываться с такими квартирами.

Ранее риелтор Татьяна Агеева назвала опасные сигналы при покупке жилья. По ее словам, одним из признаков мошенничества является слишком низкая цена приобретаемой квартиры в объявлении.

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    Александра Качан
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