Поляки выступили против выплат приезжающим украинцам

Super Express: большинство граждан Польши выступили против субсидий украинцам

Большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pollster, опубликованного Super Express.

«Поляки помогают украинцам, но все больше выступают за то, чтобы помогать не во вред себе. Мы очень сочувствуем украинцам, но, как оказалось, нельзя закрывать глаза на свои интересы», — цитирует издание польского политолога Казимежа Кика. По словам ученого, на данный момент «по всей Европе растет неприятие к прибывающим иммигрантам».

Отмечается, что 36 процентов респондентов выступили категорически против подобного рода финансовой поддержки украинских мигрантов, 24 процента выбрали вариант ответа «скорее нет». При этом только 8 процентов опрошенных оказались однозначными сторонниками субсидий, 18 процентов оказались скорее согласны с этой мерой, а 14 процентов не смогли определиться.

Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к беженцам с Украины портится по ряду причин. «Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — отметил глава организации.