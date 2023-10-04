Стало известно о планах Макрона встретиться с Шольцем в Германии

AFP: Макрон встретится с Шольцем в Гамбурге на фоне напряженности Франции и ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе намерен приехать в ФРГ, где он встретится с канцлером страны Олафом Шольцем. Об этом передает агентство AFP.

Макрон встретится с Шольцем в Гамбурге, переговоры запланированы на 9-10 октября. Предполагается, что диалог пройдет «в совершенно новом формате франко-германского общения». Политики проведут встречу в атмосфере уединения, без подписи итоговой декларации или немедленных анонсов. Это позволит обсудить «вопросы, которые идут дальше, чем текущая повестка».

«В Гамбурге мы будем кататься на лодках, прогуливаться вдоль Эльбы, есть выпечку и обсуждать вопросы средней и долгосрочный повестки», — отметили в офисе Макрона.

Ранее Макрон и Шольц поразились реакции российского президента Владимира Путина на санкции против страны. Они признавались, что российский президент, аргументируя решение о начале спецоперации на Украине, ни разу не пожаловался на западные ограничения против Москвы.