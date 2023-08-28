Шольц и Макрон поразились реакции Путина на санкции. Что западные лидеры говорят о беседах с президентом России?

Bild: Шольца и Макрона поразила реакция Путина на западные санкции

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных бесед с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в марте 2022 года, были поражены его реакцией на западные санкции, введенные на фоне конфликта с Украиной. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Содержание упомянутых переговоров стало известно западному журналисту Стефану Ламби. С его слов, главы европейских государств тогда истово пытались уговорить Путина свернуть начавшуюся специальную военную операцию и вернуться к диалогу об урегулировании кризиса.

При этом, как позже признавались Макрон и Шольц, российский президент, аргументируя решение о начале боевых действий, ни разу не пожаловался на западные санкции. Они, как тогда казалось официальным Берлину и Парижу, должны были оказать серьезное давление на Москву и заставить ее поменять решение.

Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их канцлер Германии Олаф Шольц из разговора с Эммануэлем Макроном

Путин просил Шольца признать независимость республик Донбасса

По словам канцлера ФРГ, значительную часть телефонного разговора, который состоялся 4 марта 2022 года, Путин излагал свой взгляд на причины конфликта на юго-востоке Украины, его историю и необходимость начала СВО.

«Он рассказал мне обо всех своих идеях относительно того, как можно найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации», — говорил Шольц.

Кроме того, президент прямо попросил своего немецкого коллегу признать независимость республик Донбасса, а Крым — частью Российской Федерации.

Ничего нового, если говорить прямо Олаф Шольц канцлер Германии

Путин не был против встречи с Макроном и Шольцем после начала СВО

Как утверждал глава немецкого правительства, президент России изначально не отказывался от идеи встретиться с европейскими лидерами и обсудить сложившиеся противоречия. При этом он выдвинул собственные условия для организации такого диалога.

«Он назвал два условия. Первое: это не должно быть поводом для прекращения огня», — утверждал Шольц.

Вторым требованием, по его словам, была дискуссия исключительно в трехстороннем формате — урегулирование кризиса должно было обсуждаться без украинского президента Владимира Зеленского.

Тогда он [Путин] говорил только о нас троих: ты [Макрон], я и он [Путин]. Без Зеленского Олаф Шольц канцлер Германии

Макрон рассказал о желании Путина «идти до конца»

Макрон, пересказывая свои впечатления от разговора Шольцу, в свою очередь отметил, что уловил в нем схожие мотивы.

Российский лидер, с его слов, был «полон решимости идти до конца» и не собирался сворачивать военную операцию на украинской территории.

«Повествовательный характер и жестокость его послания, которое транслировалось по телевидению, а также все инициативы, которые он представил в последние часы [перед началом СВО] в беседах с гражданскими организациями в России, вызывают серьезную тревогу. Вот что ясно», — говорил французский политик.

Кремль неоднократно подчеркивал готовность Путина продолжать диалог с Берлином и Парижем

Президент России Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с французским главой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в случае, если эти беседы помогут Москве мирно достигнуть целей специальной военной операции, утверждал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале 2023 года.

При этом инициатив, связанных с проведением подобных встреч, в адрес России с начала года не поступало.

Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Позднее, 10 июня, канцлер Германии сообщал, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен провести с ним новый телефонный разговор. «И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — резюмировал Шольц.

Аналогичные заявления делал и французский МИД. Министр иностранных дел Катрин Колонна утверждала, что Макрон также потенциально не против такой беседы.

Однако к концу лета 2023 года новые телефонные переговоры с европейскими лидерами, по официальной информации, так и не состоялись.