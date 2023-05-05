Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 5 мая 2023Мир

Во Франции допустили возобновление телефонных переговоров Макрона и Путина

Глава МИД Франции Колонна: Макрон может возобновить звонки президенту России Путину
Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может возобновить телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, чтобы предотвратить усиление «ментальной изоляции» российских властей. Об этом сообщила французский министр иностранных дел Катрин Колонна в беседе с France Inter.

Она напомнила, что в последний раз политики созванивались осенью прошлого года. «Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции», — подчеркнула Колонна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом
44-летняя Летиция Каста показала фигуру в купальнике
Названы правила выбора мяса для максимально безвредного шашлыка
Во Франции допустили возобновление телефонных переговоров Макрона и Путина
В Молдавии захотели заменить русский язык на румынский
Раскрыты документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР
В России предложили посылать на конфликтные встречи депутатов наподобие Валуева
В России призвали США образумиться
Выявлены три волны миграции древних людей в Европу
Британия признала перепродажу поставляемого на Украину оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.