Во Франции допустили возобновление телефонных переговоров Макрона и Путина

Глава МИД Франции Колонна: Макрон может возобновить звонки президенту России Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон может возобновить телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, чтобы предотвратить усиление «ментальной изоляции» российских властей. Об этом сообщила французский министр иностранных дел Катрин Колонна в беседе с France Inter.

Она напомнила, что в последний раз политики созванивались осенью прошлого года. «Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции», — подчеркнула Колонна.