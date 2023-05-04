В МИД России заявили о «режиме тишины» в отношениях с Францией

Представитель МИД РФ Захарова: между Россией и Францией давно установился «режим тишины»

В отношениях между Россией и Францией давно установился «режим тишины», считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Официальный комментарий дипломата, выпущенный в ответ на интервью главы французского МИД Катрин Колонна, опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова заявила, что в Москве внимательно следят за высказываниями официальных лиц «некогда ключевых партнеров», которые превратились в «непримиримых оппонентов».

«К сожалению, в их числе и Франция, с которой еще недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведенные на нет по инициативе французской стороны», — подчеркнула дипломат, признавшись, что ее удивили слова главы МИД Франции о якобы сохраняющихся активных контактах между президентами двух стран.

Представитель российского министерства обратила внимание на тот факт, что посольства стран действительно продолжают работать, однако в отношениях между странами, по ее словам, «давно установился почти тотальный "режим тишины"». В этой связи Захарова упомянула, что между Парижем и Москвой свернуты абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества: в частности, была прекращена работа 14 российско-французских групп, которые были созданы для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации и телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях.

«Общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование», — добавила дипломат, задавшись вопросом, о каких сохраняющихся контактах между странами говорила в своем интервью Колонна.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж поддерживает все каналы коммуникации с Москвой, в том числе не закрывает свои диппредставительства там, поскольку считает необходимым сохранять возможность диалога.