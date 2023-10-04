Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:03, 4 октября 2023Среда обитания

Метеоролог высказался о шансах на возвращение тепла в Москву

Синоптик Тишковец допустил возвращение тепла в октябре

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Долгосрочные прогнозы на данный момент указывают на то, что октябрь в Москве и области окажется относительно теплым несмотря на надвигающийся арктический холод с осадками, которые ожидаются в ближайшие дни. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Схемы после этого похолодания расходятся. Одни дают уже осень-осень, другие дают возврат тепла. Это находится за периодом научной заблаговременности, более семи-восьми суток, поэтому рассуждать о более точных прогнозах сейчас бессмысленно», — сказал синоптик.

Несмотря на это, он отметил, что долгосрочный прогноз указывает на то, что октябрь может оказаться относительно теплым даже несмотря на надвигающийся арктический холод с осадками в выходные, 7 и 8 октября.

«В начале следующей недели ожидаются околонулевые температуры ночью, днем — максимум 3-8 градусов. Говорить сейчас о том, вернется ли тепло, невозможно. Это нужно делать за 5-6 дней максимум. В ближайшие дни мы видим, что холод будет только усиливаться», — заключил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что в начале следующий недели в Москву придут дожди с мокрым снегом. Похолодание начнется с четверга, 5 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    Байдена обвинили в доведении США до катастрофы

    Для россиян одной профессии подготовили инициативы

    Названы сроки начала поставок лифтбека «Москвич 6»

    В Венгрии заявили о давлении со стороны ЕС из-за закупок российского газа

    Путин заявил об освобождении мира от финансовой диктатуры

    Метеоролог высказался о шансах на возвращение тепла в Москву

    Фильм о Майкле Джексоне снимут после окончания забастовки актеров в США

    На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче

    В Москве задержали молдаванина с пистолетом Walter и взрывчаткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости