Метеоролог высказался о шансах на возвращение тепла в Москву

Синоптик Тишковец допустил возвращение тепла в октябре

Долгосрочные прогнозы на данный момент указывают на то, что октябрь в Москве и области окажется относительно теплым несмотря на надвигающийся арктический холод с осадками, которые ожидаются в ближайшие дни. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Схемы после этого похолодания расходятся. Одни дают уже осень-осень, другие дают возврат тепла. Это находится за периодом научной заблаговременности, более семи-восьми суток, поэтому рассуждать о более точных прогнозах сейчас бессмысленно», — сказал синоптик.

Несмотря на это, он отметил, что долгосрочный прогноз указывает на то, что октябрь может оказаться относительно теплым даже несмотря на надвигающийся арктический холод с осадками в выходные, 7 и 8 октября.

«В начале следующей недели ожидаются околонулевые температуры ночью, днем — максимум 3-8 градусов. Говорить сейчас о том, вернется ли тепло, невозможно. Это нужно делать за 5-6 дней максимум. В ближайшие дни мы видим, что холод будет только усиливаться», — заключил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что в начале следующий недели в Москву придут дожди с мокрым снегом. Похолодание начнется с четверга, 5 октября.