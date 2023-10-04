The Times: ВСУ увязли на всем протяжении линии Работино-Вербовое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увязли на всем протяжении линии Работино-Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщается в материале британской газеты The Times.

По словам военнослужащего ВСУ по имени Захар, российские военные воспользовались имевшимся временем и хорошо укрепили свои позиции. «Они используют вьетнамскую тактику: целые кварталы под землей за металлическими дверями», — отметил боец.

Он также отметил, что украинские войска получают от западных союзников «в последнюю очередь то, что должны были получить в первую». «Использовать боевые машины Bradley на заминированных полях? Да, наши союзники очень помогли, но их политики ожидают от нас захвата территории в условиях, в которые они никогда не пошлют свои собственные войска», – подчеркнул Захар.