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12:43, 4 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об увязших в Запорожской области украинских войсках

The Times: ВСУ увязли на всем протяжении линии Работино-Вербовое

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увязли на всем протяжении линии Работино-Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщается в материале британской газеты The Times.

По словам военнослужащего ВСУ по имени Захар, российские военные воспользовались имевшимся временем и хорошо укрепили свои позиции. «Они используют вьетнамскую тактику: целые кварталы под землей за металлическими дверями», — отметил боец.

Он также отметил, что украинские войска получают от западных союзников «в последнюю очередь то, что должны были получить в первую». «Использовать боевые машины Bradley на заминированных полях? Да, наши союзники очень помогли, но их политики ожидают от нас захвата территории в условиях, в которые они никогда не пошлют свои собственные войска», – подчеркнул Захар.

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    Алевтина Запольская
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