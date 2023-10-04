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10:34, 4 октября 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на незнакомца во время конфликта и попал под суд

Во Владимире будут судить мужчину за нападение с ножом на незнакомца

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владимире суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, который ранил ножом 32-летнего незнакомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле между фигурантом и потерпевшем произошел конфликт в микрорайоне Юрьевец. Тогда обвиняемый достал из своего авто нож, подбежал к оппоненту и стал наносить удары. При этом пострадавший оказывал активное сопротивление. Именно это и помощь очевидцев помогли ему выжить.

На место инцидента приехали полицейские и задержали нападавшего.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении. Отмечается, что россиянин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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    Екатерина Кашурникова
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