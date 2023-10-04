Shot: у админа Telegram-канала Moscow Calling прошли обыски из-за дела о фейках

В Волгограде силовики провели обыски у администратора Telegram-канала Moscow Calling Елены Пенчук и ее 24-летней дочери. Об этом в среду, 4 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Shot.

По данным издания, обыски прошли в рамках уголовного дела о дискредитации армии в отношении главного админа канала Андрея Куршина, который нарушал запрет суда об использовании интернета и регулярно отправлял Елене сообщения. Женщина рассказала силовикам, что в беседе с ней Куршин предлагал свергнуть власть в России.

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину 1 сентября. Его обвинили в распространении фейков про Вооруженные силы России. Мера пресечения избрана до 28 октября.

