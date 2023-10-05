Минобороны сообщило об уничтожении американской управляемой авиабомбы в зоне СВО

Минобороны: управляемая авиабомба JDAM перехвачена российской системой ПВО

Российские войска уничтожили разработанную в США управляемую авиабомбу JDAM в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бомба была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне СВО были сбиты восемь реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, добавили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство сообщило о перехвате двух украинских противокорабельных ракет «Нептун» в зоне спецоперации.