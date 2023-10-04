Российские системы ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун»

Минобороны заявило о перехвате двух противокорабельных ракет «Нептун» в зоне СВО

Российские системы противовоздушной оборон (ПВО) за сутки перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо ракет системы ПВО также перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, которую произвели в США, и семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Град».

«Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось уничтожить цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ, которые находились в Павлограде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.