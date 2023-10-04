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14:06, 4 октября 2023Россия

Российские системы ПВО перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун»

Минобороны заявило о перехвате двух противокорабельных ракет «Нептун» в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной оборон (ПВО) за сутки перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо ракет системы ПВО также перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM, которую произвели в США, и семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Град».

«Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавили в министерстве.

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    Никита Абрамов
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