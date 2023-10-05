Россиянка выгнала девятилетнюю дочь из дома и стала фигуранткой уголовного дела

В Краснодаре в отношении выгнавшей дочь из дома россиянки возбудили дело

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении россиянки, подвергшей дочь опасности. Об этом в четверг, 5 октября, в своем Telegram-канале сообщает НТВ ЧП.

По данным издания, женщина выгнала дочь из дома, после чего той пришлось идти к отцу, у которого школьница и осталась жить. В отношении матери возбудили уголовное дело, в рамках которого ей грозит до трех лет колонии. Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы поведения россиянки.

3 июля в Краснодарском крае 18-летняя школьница сбежала к другу по переписке из Новосибирска, после чего отец обвинил ее в краже 800 тысяч рублей.