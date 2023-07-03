Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:33, 3 июля 2023Россия

Россиянин обвинил в краже 800 тысяч рублей сбежавшую к другу по переписке дочь

В Краснодарском крае отец обвинил в краже денег дочь, которая сбежала к другу по переписке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае 18-летняя школьница сбежала к другу по переписке из Новосибирска, после чего отец обвинил ее в краже 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка познакомилась со студентом четвертого курса сибирского мединститута несколько недель назад. Через некоторое время парень сделал ей предложение, уточнив, что на первое время жить они будут с его родителями, а потом съедут.

Школьница согласилась и уехала к нему в Новосибирск. После этого ее отец рассказал полицейским, что она украла у него 800 тысяч рублей. Девушку нашли сотрудники правоохранительных органов и отвезли в отдел, откуда она связалась с отцом и попросила, чтобы он от нее отстал. В ответ россиянин пообещал расправиться с парнем и выгнать дочь из дома.

Ранее в Екатеринбурге шестилетний мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал. Его приемная мать отметила, что из-за недуга ребенок не чувствует вкуса, температуры и может не спать по несколько дней.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб один из командиров спецназа «Ахмат»

    Курский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны Украины

    В России разработали льготу для студентов-участников СВО

    Назван правильный способ чистки стиральной машины

    Россиянам рассказали о способе правильно пылесосить

    Объяснены причины повышенной сонливости летом

    Финляндия усовершенствует железную дорогу для быстрой переброски войск к России

    Россиянин обвинил в краже 800 тысяч рублей сбежавшую к другу по переписке дочь

    Найден первый антибиотик с мышьяком для борьбы с устойчивостью бактерий

    В России ответили на признание Киевом компании Unilever «спонсором войны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости