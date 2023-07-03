Россиянин обвинил в краже 800 тысяч рублей сбежавшую к другу по переписке дочь

В Краснодарском крае отец обвинил в краже денег дочь, которая сбежала к другу по переписке

В Краснодарском крае 18-летняя школьница сбежала к другу по переписке из Новосибирска, после чего отец обвинил ее в краже 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка познакомилась со студентом четвертого курса сибирского мединститута несколько недель назад. Через некоторое время парень сделал ей предложение, уточнив, что на первое время жить они будут с его родителями, а потом съедут.

Школьница согласилась и уехала к нему в Новосибирск. После этого ее отец рассказал полицейским, что она украла у него 800 тысяч рублей. Девушку нашли сотрудники правоохранительных органов и отвезли в отдел, откуда она связалась с отцом и попросила, чтобы он от нее отстал. В ответ россиянин пообещал расправиться с парнем и выгнать дочь из дома.

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