Путин заявил о разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы

Путин: созданная на основе доллара мировая финансовая система рушится

Мировая финансовая система, созданная на основе доллара, постепенно рушится. Об этом в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция ведется на сайте форума.

По его словам, нынешняя система не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам всех стран. Она породила ситуацию, когда некоторые страны не в состоянии расплатиться с долгами, добавил Путин. Президент привел кредиты африканских государств, превышающие триллион долларов. «Это не будет выплачено никогда», — сказал он.

Глава государства также отметил, что доля американской экономики в мировом ВВП сокращается. При этом Китай обеспечивает высокие темпы роста внутри страны и является одним из локомотивов мировой экономики, добавил он.

В ходе заседания Путин также заявил, что Россия покидает угасающий европейского рынка и наращивает свое присутствие на растущих рынках других регионов мира, в том числе в Азии. При этом он указал на многовековые связи России с Европой в области культуры и образования. «Мы не собираемся закрывать ни окон, ни дверей, но мы не собираемся ломиться в Европу, если она этого не хочет. Хочет — пожалуйста, мы будем работать вместе», — отметил президент.