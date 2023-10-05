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19:05, 5 октября 2023Экономика

Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

Путин: Россия уходит с угасающего рынка Европы в Азию

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Россия покидает европейский рынок, одновременно наращивая присутствие в Азии. Об этом в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава государства Владимир Путин, трансляция ведется на сайте форума.

«Мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках других регионов мира, в том числе в Азии», — сказал президент.

При этом он указал на многовековые связи России с Европой в области культуры и образования. «Мы не собираемся закрывать ни окон, ни дверей, но мы не собираемся ломиться в Европу, если она этого не хочет. Хочет — пожалуйста, мы будем работать вместе», — добавил Путин.

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Российский лидер также заявил, что стагнация в экономике отмечается во всех европейских странах, кроме Италии и Испании. По его словам, рост ВВП в этих двух странах связан с ростом цен на недвижимость и подъемом в туристическом секторе.

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