Названо число без вести пропавших украинских военных

МВД Украины: в стране считаются без вести пропавшими почти 15 тысяч бойцов

На Украине считаются без вести при особых обстоятельствах пропавшими почти 15 тысяч бойцов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Леонид Тимченко, передает «РБК-Украина».

По его словам, правоохранители ведут соответствующий реестр и ставят на учет данные о каждом пропавшем. Он уточнил, что МВД сотрудничает с Национальной полицией и Главным управлением разведки, которые координируют поиск.

Тимченко рассказал, что сейчас почти девять тысяч семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.

14 сентября советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска с начала российской спецоперации безвозвратно потеряли уже около 500 тысяч бойцов. Как он утверждал, на такие цифры указывают данные разведки, а также анализ открытых источников.