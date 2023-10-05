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18:49, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянка ударила мать ножом в грудь возле Кремля

В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в грудь в сквере у Кремля

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнюю женщину, напавшую с ножом на мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

По данным ведомства, к сотруднику роты охраны Нижегородского кремля обратилась очевидица произошедшего. Она рассказала, что в сквере около Михайло-Архангельского собора лежит раненая женщина. Сотрудник доложил об инциденте и пришел к потерпевшей.

Выяснилось, что дочь поссорилась со своей матерью и ударила ее ножом в область грудной клетки. Росгвардейцы оцепили территорию, оказали доврачебную помощь и отправили раненую в больницу. Кроме того, они изъяли нож и передали полицейским.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя, истязавшего сожительницу.

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    Екатерина Кашурникова
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