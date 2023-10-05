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18:10, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за истязание 21-летней сожительницы

В Архангельской области осудят мужчину, избивавшего ногами сожительницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Архангельской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя, истязавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по март 2023 года в Северодвинске мужчина избивал 21-летнюю подругу ногами и подручными предметами, угрожал расправой и приставлял к ее телу нож. Однажды он незаконно проник в ее квартиру, чтобы выяснить отношения.

Он обвиняется по части 1 статьи 117 («Истязание»), части 2 статьи 119 («Угроза расправой») и части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия») УК РФ.

Отмечается, что россиянин признал вину только в части нанесения побоев.

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    Екатерина Кашурникова
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