Россиянина осудят за истязание 21-летней сожительницы

В Архангельской области осудят мужчину, избивавшего ногами сожительницу

В Архангельской области суд рассмотрит дело 36-летнего местного жителя, истязавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по март 2023 года в Северодвинске мужчина избивал 21-летнюю подругу ногами и подручными предметами, угрожал расправой и приставлял к ее телу нож. Однажды он незаконно проник в ее квартиру, чтобы выяснить отношения.

Он обвиняется по части 1 статьи 117 («Истязание»), части 2 статьи 119 («Угроза расправой») и части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия») УК РФ.

Отмечается, что россиянин признал вину только в части нанесения побоев.