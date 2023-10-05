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12:52, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Видео с успешно высадившимся в Крыму украинским десантом оказалось фейком

Сообщения об успешной высадке десанта ВСУ в Крыму оказались недостоверными
СюжетМинобороны:

Кадр: Гур МО Украины

Опубликованное Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины видео с якобы успешной высадкой украинского десанта в Крыму и установкой своего флага оказалось фейком.

На видео можно рассмотреть, как украинский десант якобы пристает к берегу. На последних кадрах видны двое участников вылазки с размытыми лицами — они якобы стоят на берегу Крыма и обещают сделать его либо украинским, либо безлюдным.

В Минобороны России 4 октября заявили, что попытка высадки украинского десанта была пресечена Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. «В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксенов также поблагодарил «сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу по пресечению проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на территорию Республики Крым».

Одного из участников диверсионной группы ВСУ удалось взять в плен. Во время допроса он рассказал сотрудникам Федеральной службы безопасности, что командование поставило им задачу под покровом ночи высадиться на побережье Крыма и сделать несколько фотографий на фоне развернутого украинского флага. На кадрах допроса показан и сам флаг. При этом видно, что он отличается от представленного на видео с якобы высадившимися украинскими диверсантами. Это может говорить о том, что украинские каналы заранее подготовили пост о высадке в Крыму.

Сообщение о том, что украинский десант высадился в Крыму и сделал фото с флагом, не получило широкого распространения в российских СМИ. При этом агентство «Регнум» писало, что ГУР Украины опубликовало кадры попытки высадки.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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    Алина Гончарова
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