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20:39, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за возбуждающие ненависть комментарии в соцсетях

В Петербурге мужчина получил 3 года условно за призывы к насилию над силовиками
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Unsplash

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Василию Рябинину за возбуждающие ненависть комментарии в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Он получил три года условно с трехлетним испытательным сроком.

По данным ведомства, с 27 декабря 2021 года по 18 января 2022 года фигурант размещал в социальной сети «ВКонтакте» комментарии с угрозами насилия над силовиками и призывами к совершению противоправных насильственных действий против них. Он испытывал личную неприязнь к представителям государственной власти и органов правопорядка России.

Отмечается, что россиянин признал вину.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил жителя Канска к семи годам колонии за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста.

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    Екатерина Кашурникова
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