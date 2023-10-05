Путин заявил о невозможности привести цивилизацию России к одному знаменателю

Путин заявил, что цивилизацию России невозможно привести к одному знаменателю

Цивилизацию России невозможно привести к одному знаменателю. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, трансляция речи главы государства ведется на официальном сайте клуба.

Глава государства отметил, что Россия всегда складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, как страна разных культур.

При этом он отметил, что российскую цивилизацию также невозможно и разделить.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов.