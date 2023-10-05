Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 5 октября 2023Россия

Путин заявил о невозможности привести цивилизацию России к одному знаменателю

Путин заявил, что цивилизацию России невозможно привести к одному знаменателю

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Цивилизацию России невозможно привести к одному знаменателю. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, трансляция речи главы государства ведется на официальном сайте клуба.

Глава государства отметил, что Россия всегда складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, как страна разных культур.

При этом он отметил, что российскую цивилизацию также невозможно и разделить.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября. В 2022 году выступление Путина и его дискуссии с участниками на «Валдае» длились более трех с половиной часов.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Женщина сняла откровенное видео на фоне детей у бассейна и прослыла бесстыжей

    Раскрыты подробности состояния Игоря Николаева после операции

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости