Знаменитого российского ликвидатора бизнесменов выпустили на свободу досрочно

На Урале суд заменил ликвидатору Пильщикову колонию принудительными работами

Свердловский областной суд заменил ликвидатору бизнесменов Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца 26 дней на принудительные работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В пользу государства также будет удерживаться 15 процентов его дохода. Теперь Пильщиков должен прибыть в исправительный центр. В суде отметили, что сделает он это самостоятельно, а срок его наказания будет исчисляться со дня приезда туда.

В 2011 году Свердловский областной суд приговорил Пильщикова к 24 годам 10 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным по двум статьям. По версии следствия, мужчина был «персональным наемником» бизнесмена Павла Федулева. В 2008 году Пильщикова осудили по статьям о мошенничестве, организации массовых беспорядков, фальсификации доказательств и изготовлении поддельных документов.

В феврале Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Пильщикову. Тогда эту позицию поддержала администрация колонии.