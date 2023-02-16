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11:44, 16 февраля 2023Силовые структуры

Суд оставил в российской колонии работавшего на рейдера Федулева киллера

На Урале суд отказал в УДО киллеру, убившему двух человек по заказу рейдера Федулева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении киллеру Виталию Пильщикову, отбывающему наказание сроком 24 года и 10 месяцев за убийства предпринимателей и милиционера. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По ее словам, надзорное ведомство возражало против выхода осужденного из колонии, считая УДО преждевременным. Пильщиков еще не отбыл из назначенного приговора пять лет и 16 дней. Эту позицию поддержала администрация колонии.

На этом основании суд отклонил просьбу заключенного.

В 2020 году суд уже выносил решение об УДО Пильщикова, однако прокуратура оспорила его и осужденный остался в колонии.

Правоохранители называли его киллером, выполнявшим заказы уральского бизнесмена Павла Федулева. В мае 1995 года в подъезде жилого дома в центре Екатеринбурга Пильщиков расстрелял местного предпринимателя на глазах его жены и дочери, за что получил от Федулева 100 тысяч долларов, пишет E1.ru. Через год киллер расправился с деловым партнера Федулева, при это погибли его охранник и милиционер.

Федулев был осужден на 20 лет за организацию убийств и захват нескольких предприятий — екатеринбургских компаний «Уральский завод бытовой техники» и «Компаньонпром», московских компаний «Актай-М» и «Вагран». 25 марта 2022 года суд смягчил Федулеву наказание, постановив перевести его в колонию-поселение.

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Любовь Ширижик
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