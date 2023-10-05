Россиянин украл женские станки для бритья и бальзам для кожи и попал под розыск

В Екатеринбурге мужчина украл женские станки для бритья и бальзам для кожи

В Екатеринбурге полицейские ищут мужчину, который украл женские станки для бритья и бальзамы для кожи. Об этом сообщает URA.RU.

Неизвестный незаметно вынес из магазина косметики товар на десять тысяч рублей. Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина спрятал под куртку девять станков и бальзам.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные украли оборудование из Физического института имени Лебедева.