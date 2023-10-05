Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:43, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянин украл женские станки для бритья и бальзам для кожи и попал под розыск

В Екатеринбурге мужчина украл женские станки для бритья и бальзам для кожи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге полицейские ищут мужчину, который украл женские станки для бритья и бальзамы для кожи. Об этом сообщает URA.RU.

Неизвестный незаметно вынес из магазина косметики товар на десять тысяч рублей. Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина спрятал под куртку девять станков и бальзам.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные украли оборудование из Физического института имени Лебедева.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    «Не оставит даже выжженной земли»: в Польше рассказали о планах Запада в случае потери контроля над Украиной

    В Одессе признали неспособность полностью защитить припортовую инфраструктуру

    Сексолог назвала женщинам способы усилить оргазм

    Сотрудница стоматолога потрогала 13-летнего мальчика за пенис и лишилась чувств

    В Госдуму внесли проект с уточнениями положений закона о выборах президента

    Раскрыт процент воспитанных без участия отца москвичей

    Россиянин украл женские станки для бритья и бальзам для кожи и попал под розыск

    В Европе объяснили проблемы Украины с вступлением в ЕС

    Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЮВО

    «Я должен быть лучшим во всем». Что такое синдром отличника и чем стремление быть идеальным опасно для взрослых?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости