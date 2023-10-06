Сообщения о массово пристающих к подросткам из России китайцах оказались фейком

Информация о массово пристающих к подросткам из ДФО китайцах оказалась фейком

В соцсетях распространились сообщения о том, что жители Китая якобы массово пристают к российским подросткам с Дальнего Востока. Благодаря анализу аккаунтов, тиражирующих подобные сведения, выяснилось, что информация оказалась фейком.

Соответствующий пост и комментарии появились в четверг, 5 октября, в сообществе «Подслушано|Владивосток» во «ВКонтакте». Одна из участниц группы, идентифицируемая как жительница Дальневосточного федерального округа (ДФО) с никнеймом Маша Малышева, разместила публикацию, в которой заявила, что неизвестный китаец отправляет непристойные сообщения ее несовершеннолетней сестре.

Пользовательница заметила, что ее родственница якобы начала себя странно вести и прятать телефон. «И это уже не первый раз, пишут именно китайцы и предлагают ей деньги. Она начала закрываться, я переживаю, родителям пока не говорила. Как опубликуете, пусть люди напишут — не пишут ли их детям, сестрам, пусть проверят соцсети, это важно», — говорится в посте. В качестве подтверждения своих слов девушка прикрепила скрины переписки между Настей Малышевой и Цзяном Моу (Jiang Mou). В сообщениях юноша признается, что девушка ему понравилась, делает неоднозначные намеки и просит ее отправить ему свои фотографии.

Всего за сутки указанный пост набрал более 130 комментариев (при этом другие публикации в сообществе за последнее время в среднем получили не более 20-30 комментариев) — из них около 15 полностью поддержали автора треда и поделились практически идентичными историями: про 14-летннюю или 15-летнюю соседку, подругу, знакомую, сестру, племянницу, дочь и так далее. Один из таких комментаторов и вовсе сообщил, что ребенка его знакомых едва не похитили китайцы.

В действительности все задействованные в развитии темы аккаунты — от автора поста и участников переписки до комментаторов — являются фейковыми. Страница Малышевой, Моу, сестры Малышевой, а также ряда пользователей — Максима Алешина, Анастасии Канаки, Игоря Ставидина, Влада Попова, Андрея Тютюнника, Виталия Евсеева и прочих — были созданы за пару дней до публикации поста, на них практически отсутствуют какие-либо личные данные, кроме города проживания (указаны различные города ДФО), а также размещено лишь несколько фотографий, преимущественно взятых из сети или чужих, реальных профилей в соцсетях. Кроме того, все указанные аккаунты объединяет абсолютно идентичный перечень подписок.

Удалось установить, что аккаунт Маши Малышевой заимствовал фото реальной пользовательницы из Тульской области, а на странице Насти Малышевой использованы снимки 22-летней студентки из Москвы. Наконец, фото «китайца» и вовсе было взято из интернета и, помимо прочего, замечено в рекламном буклете канадского бренда косметики.

При этом некоторые реальные подписчики «Подслушано» обратили внимание на нетипичную для аккаунта активность и предположили, что речь идет о «вбросе». «Это заказуха. Комментаторы не из этой группы. Читаю “подслуху” с 2014 года. Ни разу ни под одним постом не было такой активности. Маша Малышева — фейк. Все эти люди в комментах — фейк. Пост выдуманный, переписка сфабрикована. (…) Еще раз, все, что в этом посте — от самого поста до всех комментариев — ложь, фикция, заказуха», — написал один из них. «Ну, китайцы таким не занимаются, уж поверьте. Да, извращенцев везде хватает, но реально... Как правильно было выше замечено, идет гибридная война, и нас попросту хотят разобщить», — отметил другой.

Сообщения о том, что китайцы якобы массово пристают к несовершеннолетним россиянам, не получили распространения в СМИ. При этом одно из региональных изданий, Nakhodka.Media, опубликовало опровержение тиражируемой в сети истории.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».