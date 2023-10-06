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16:35, 6 октября 2023Среда обитания

На родине режиссера знаменитого аниме установили семиметровое копье

Семиметровое «Копье Лонгина» установили в Японии на родине автора «Евангелиона»

Кадр: GIGAZINE（ギガジン）/ YouTube

В японском городе Убе, где родился режиссер знаменитого аниме «Евангелион» Хидэаки Анно, установили точную семиметровую копию «Копья Лонгина» — артефакта, играющего важную роль в сюжете произведения. Репортаж с мероприятия опубликовал Gigazine.

Изделие весом в тонну, которое точно повторяет оригинальный спиральный дизайн и двузубую форму копья, изготовленное из «чугуна с шаровидным графитом», представили 6 октября. Его «вбили в землю» в местном парке Токива.

Перед этим в рамках церемонии открытия в конференц-зале музея Токива артефакт был передан мэру Убэ Кейджи Синодзаки, который также выступил с речью. Как рассказал президент производившей копье Ube Steel Хисао Ямане, проект начался примерно в июле 2022 года, когда один из его молодых сотрудников поделился идеей изготовления «Копья».

«Евангелион» — знаменитый аниме-сериал, выходивший в 1995-1996 годах. Впоследствии появилось множество произведений по мотивам франшизы, таких как аниме, игры и манга. По сюжету вымышленное холодное оружие из аниме является мощным артефактом неизвестного происхождения, способным пробить защитное «поле абсолютного страха» и любой земной материал.

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    Дмитрий Воронин
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