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14:52, 6 октября 2023Ценности

Россиянам назвали создающие дорогой образ модели кроссовок

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Стилистка и эксперт магазина одежды Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянам создающие дорогой образ модели кроссовок. Ее комментарий публикует «Экспресс-газета».

По словам специалистки, придать статусность внешнему виду способны фасоны в стиле спорт-шик с высокой массивной подошвой, которая зрительно удлиняет ноги. В то же время она внесла в список варианты с теннисным силуэтом, отличающиеся минималистичным дизайном, четкими линиями и нейтральными цветами.

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Кроме того, в перечень вошли монохромные кроссовки с прямой подошвой без выделяющихся деталей. При этом в качестве яркой альтернативы последним эксперт посоветовала выбирать изделия с высоким голенищем, окрашенные в несколько насыщенных оттенков.

Ранее в октябре стилистка из Канады Джулия, более известная в соцсетях по никнейму @beingjulia, назвала вышедшую из моды осеннюю обувь. Так, в список попали ботфорты из замши и ботильонов с закругленным носом. Кроме того, специалистка включила в список антитрендов ботинки с V-образным вырезом сбоку.

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    Алина Гостева
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