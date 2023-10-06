В Минздраве опровергли проблемы с вакцинами в российских клиниках

В Минздраве опровергли проблемы с вакцинами в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга

В Минздраве опровергли проблемы с вакцинами в российских клиниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

РБК сообщил, что в государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки.

«Государственные контракты на поставку в субъекты вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита заключены. Поставки по первому этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь», — опровергли в Минздраве возможные проблемы с поставками вакцин.

В пресс-службе министерства также уточнили, что остатки комбинированного препарата по данным системы маркировки составляют более 100 тысяч доз. «Также с октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита», — добавили в Минздраве.

В министерстве отметили, что Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан централизованно закупает иммунобиологические лекарственные препараты с учетом потребности субъектов РФ. «Поставки моновакцин для профилактики кори осуществлены в полном объеме. Остатки вакцин от пневмококка составляют более трех миллионов доз», — заключили в пресс-службе министерства.

Информация о проблемах с вакцинами в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, широко распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»