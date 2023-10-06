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14:52, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли правильный способ стричь ногти на ногах

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Гостева раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правильный способ стричь ногти на ногах. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Правильно резать так: выходя за уровень пальца, режем прямо. И ножницы берем прямые, не для маникюра», — объяснила Гостева. Она также предупредила россиян, что при стрижке нельзя срезать ноготь очень коротко или закруглять его кончики.

Дерматолог добавила, что неправильная стрижка ногтей становится наиболее частой причиной вросшего ногтя. Гостева объяснила, что если несколько раз срезать ноготь таким образом, то направление его роста меняется, из-за чего он начинает врезаться в мягкие ткани.

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    Мария Большакова
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