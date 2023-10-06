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09:24, 6 октября 2023Силовые структуры

Российская семейная пара напала на сотрудницу ПДН с ножом и вилами

В Псковской области семейная пара ранила сотрудницу ПДН ножом и вилами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Псковской области задержана семейная пара, подозреваемая в нападении на сотрудницу ПДН. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, сотрудница ПДН приехала в деревню Новая вместе с двумя представителями соцзащиты и полицейским. Причиной визита стала информация об исчезновении десятилетнего мальчика, которого никто не видел с лета. Родителей ребенка нашли в землянке, в лесу. Дома они не жили. Пару попросили проследовать в отдел, они зашли в помещение и неожиданно схватили нож и вилы, после чего атаковали полицейскую.

В ходе столкновения сотрудница получила десять проникающих ножевых ранений головы, шеи, рук. Выжить ей удалось благодаря помощи сотрудников соцзащиты и еще одного сотрудника полиции, которые вооружившись палками, пришли на помощь и отбили раненую полицейскую. Госслужащие смогли обратить пару в бегство. Мужчина и женщина спрятались в лесу.

Раненую доставили в медучреждение, ее состояние оценивается, как тяжелое. Ближе к вечеру псковская полиция задержала подозреваемых возле болота. В момент задержания при себе у мужчины было охотничье ружье.

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    Владимир Седов
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