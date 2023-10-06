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07:46, 6 октября 2023Мир

В США предупредили Украину о тревожном сигнале из Вашингтона

Newsweek: у властей Украины есть повод для беспокойства из-за сигналов из США

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

У властей Украины есть повод для беспокойства из-за последних политических сигналов из Вашингтона. Об этом заявил отставной американский полковник Джан Джентил в беседе с изданием Newsweek.

«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», — подчеркнул он.

При этом, по мнению немецкого генерала в отставке Гельмута Ганзера, предвыборная гонка в Штатах может привести к снижению объемов помощи Украине. Как отметил военный, президенту США Джо Байдену «придется взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями».

По словам Ганзера, предвыборная кампания в Соединенных Штатах уже может оказывать влияние на политику администрации нынешнего президента в отношении Киева. Особенно, если общественность выступит против масштабной поддержки, резюмировал немецкий военный.

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    Марина Совина
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