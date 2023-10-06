Российские свиноводы спрогнозировали резкий рост поставок за рубеж

В России спрогнозировали рост экспорта свинины в 2023 году на 29,4 процента

В 2023 году экспорт свинины из России может резко вырасти — на 29,4 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень 2023» заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, его слова приводит ТАСС.

«В прошлом году мы экспортировали порядка 170 тысяч тонн, в этом году мы ожидаем порядка 220 тысяч, это все без Китая», — спрогнозировал он. Глава отраслевого союза также отметил, что в настоящее время ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) не влияет на российские поставки за рубеж и находится под контролем, для чего бизнесом и властями был проделан большой объем работы.

«Со стороны государства была усовершенствована система государственной ветеринарной службы, был возвращен на федеральный уровень надзор. Со стороны бизнеса прежде всего эти инвестиции в систему биозащиты — для того, чтобы получить высшие уровни так называемого компартмента, то есть биологической защиты предприятия», — объяснил Ковалев.

28 сентября главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России. В Россельхознадзоре рассказали, что ограничения, установленные в 2008 году Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также Министерством сельского хозяйства КНР, больше не применяются. Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы отдельно, добавили в ведомстве.