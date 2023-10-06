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13:21, 6 октября 2023Силовые структуры

Стало известно о новых поблажках российским заключенным

Замглавы Минюста РФ: заключенным разрешили скачивать электронные книги

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Российские заключенные получили право пользоваться электронными книгами. Об этом заявил замглавы Минюста России Всеволод Вуколов на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передает ТАСС.

Осужденные смогут приобретать и скачивать произведения в планшеты без доступа в интернет. Замминистра указал на наличие закона, позволяющего предоставить заключенным новые поблажки, касающиеся права пользоваться возможностью покупки электронных книг в магазине. Также внесены соответствующие изменения в правила внутреннего распорядка мест лишения свободы.

Помимо художественных произведений заключенные смогут в гаджеты закачивать материалы своего уголовного дела и юридическую литературу. В исправительных учреждениях установлены электронные терминалы для жалоб и записи к врачу.

В настоящее время, по словам Вуколова, власти решают вопрос о содержании в местах лишения свободы матерей с детьми и повышение оплаты труда медперсонала.

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    Любовь Ширижик
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