В ФСБ раскрыли детали дела осужденного за шпионаж в Крыму украинца

ФСБ: гражданин Украины Цыгипа был осужден за передачу данных о военных России

Украинца осудили в России на 13 лет за шпионаж

Начало событий в новости Украинца осудили в России на 13 лет за шпионаж

Получивший 13 лет заключения гражданин Украины Сергей Цыгипа был осужден за передачу данных о российских военнослужащих. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ, раскрывая детали засекреченного дела.

Украинец собирал в Крыму сведения о передвижениях и местах дислокации Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции. Эта информация использовалась Службой безопасности Украины и Вооруженными Силами Украины для корректировки артиллерийских обстрелов и нанесения ракетно-бомбовых ударов по позиции Российской армии.

Осужденный украинец 1961 года рождения, уточнили в ФСБ.

Ранее 6 октября сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил Цыгипу к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.