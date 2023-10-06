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14:31, 6 октября 2023Силовые структуры

В ФСБ раскрыли детали дела осужденного за шпионаж в Крыму украинца

ФСБ: гражданин Украины Цыгипа был осужден за передачу данных о военных России
Начало событий в новости Украинца осудили в России на 13 лет за шпионаж

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Получивший 13 лет заключения гражданин Украины Сергей Цыгипа был осужден за передачу данных о российских военнослужащих. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ, раскрывая детали засекреченного дела.

Украинец собирал в Крыму сведения о передвижениях и местах дислокации Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции. Эта информация использовалась Службой безопасности Украины и Вооруженными Силами Украины для корректировки артиллерийских обстрелов и нанесения ракетно-бомбовых ударов по позиции Российской армии.

Осужденный украинец 1961 года рождения, уточнили в ФСБ.

Ранее 6 октября сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил Цыгипу к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

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    Любовь Ширижик
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