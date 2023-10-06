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13:21, 6 октября 2023Силовые структуры

Украинца осудили в России на 13 лет за шпионаж

В Крыму суд дал 13 лет гражданину Украины за шпионаж

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Крым приговорил гражданина Украины Цыгипу к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Украинец признан виновным в совершении преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

2 октября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Луганской народной республики за передачу украинской разведке данных о Вооруженных силах России. Информация касалась мест дислокации и передвижении подразделений народной милиции и Российской армии. Против него возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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    Любовь Ширижик
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