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01:12, 7 октября 2023Мир

На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

Bloomberg: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отметило, что Макрон и Мелони во время саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком по вопросу миграции. Премьер Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые проводились под его руководством. «В раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», — говорится в сообщении.

Ранее Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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