Число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 300 человек

JP: число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 300 человек

Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300 человек. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JP).

По данным Министерства здравоохранения Израиля, более 1500 человек были ранены.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.