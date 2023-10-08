Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 8 октября 2023Мир

Число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 300 человек

JP: число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 300 человек

Фото: Ammar Awad / Reuters

Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300 человек. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JP).

По данным Министерства здравоохранения Израиля, более 1500 человек были ранены.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

    В ХАМАС объяснили пленение израильских военных

    Число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 300 человек

    Названо очередное отличие между дешевыми и дорогими iPhone

    Звезда «Папиных дочек» рассказал о жизни в самом дорогом районе Москвы

    Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС

    Премьер Израиля пообещал возмездие

    Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

    Интернет заполонили мемы с Шариковым из «Собачьего сердца». Чем пес, ставший человеком, оказался так близок россиянам?

    В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости