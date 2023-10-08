Инвесторы назвали опасной ситуацию на рынке гособлигаций США

Стоимость гособлигаций США упала до 16-летнего минимума

Рынок гособлигаций США обвалился после попыток властей сбить инфляцию и цены на топливо. Об этом пишет РИА Новости.

Их стоимость упала до 16-летнего минимума. Инвесторы назвали ситуацию опасной, в результате чего экономика страны может оказаться в рецессии уже к концу года.

Одной из причин, которая привела к обвалу, названа агрессивная политика Федеральной резервной системы США (ФРС) по поднятию ставок на протяжении полутора лет.