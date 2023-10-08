Популярный блогер рассказал о проблеме на границе из-за русского паспорта

Варламов рассказал, что его не хотели впускать в Панаму из-за паспорта России

Популярный рссийский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, как однажды пограничник не хотел впускать его в Панаму из-за русского паспорта. Историей он поделился в интервью Forbes.

Блогер заявил, что к нему нигде не относились плохо, когда он говорил, что приехал из России. Более того, он никогда не стесняется говорить, откуда он приехал. Он также сказал, что ни разу не сталкивался с открытой дискриминацией и русофобией.

В то же время Варламов вспомнил случай, когда ему пришлось делать пересадку в Панаме. Россиянам не нужна виза для въезда в Панаму, поэтому у него не должно было возникнуть проблем. По его словам, инцидент произошел после того, как началась специальная военная операция России на Украине.

«Я вышел на улицу, иду на границу, даю русский паспорт, пограничник смотрит и говорит: "Гражданам России въезд в Панаму запрещен! Пошел вон, иди сиди в своей транзитной зоне и не показывайся нам здесь". Я начинаю гуглить, нигде не написано, что запрещено выезжать с русским паспортом. Пошел на другой паспортный контроль — добро пожаловать в Панаму», — вспоминает блогер.

Ранее футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Караваева отказались пускать на самолет из Турции в Чехию из-за паспорта РФ. В результате Караваеву пришлось покупать новый авиабилет до Вены.